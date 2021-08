Podatki 2022: Ulga na robotyzację pozwoli na odliczenie 50 proc. kosztów

Przedsiębiorcy inwestujący w robotyzację będą mogli korzystać z nowej zachęty podatkowej. Jak przewidziano w projekcie dużej nowelizacji ustaw podatkowych, ulga podatkowa na robotyzację pozwoli na zmniejszenie obciążeń przy zakupie m.in. fabrycznie nowych robotów przemysłowych i oprogramowania. Preferencja, która umożliwi odliczenie do 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację, zacznie obowiązywać w 2022 r.

Jak twierdzą autorzy projektu nowelizacji w ramach tzw. Polskiego Ładu, w polskim przemyśle widoczny jest systematyczny wzrost zasobów robotów przemysłowych, ale tempo tego wzrostu jest zbyt wolne. Pod tym względem Polska wypada gorzej od niektórych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Projektodawcy wskazują, że w obecnych realiach robotyzacja procesów wytwórczych jest koniecznością.

„Projektowana ulga funkcjonować będzie na kształt podobny do już obowiązującej, sprawdzonej ulgi na badania i rozwój. Podatnikowi, prowadzącemu działalność przemysłową (produkcyjną), będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowe odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 50 proc. wysokości kosztów” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W praktyce nowa preferencja pozwoli na zmniejszenie obciążeń podatkowych związanych z zakupem fabrycznie nowych robotów przemysłowych, oprogramowania i innych rzeczy potrzebnych do obsługi takich robotów. W założeniu ulga ma mieć charakter przejściowy i będzie dotyczyć kosztów poniesionych w trakcie 5 lat od jej wprowadzenia w życie.

„Czasowy charakter ulgi ma za zadanie zachęcać przedsiębiorców do sprawnego podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz ułatwić ocenę efektywności ulgi ex post” – podkreśla resort finansów.

Ministerstwo Finansów zakłada, że dzięki nowej uldze w 2022 r. odnotowany zostanie wzrost liczby nowych robotów o 30 proc. względem obecnego roku. W kolejnych latach wzrost ten ma być już nieco niższy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 26 lipca 2021 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp