Podatki 2022: Przepisy ws. właściwości urzędu skarbowego będą jaśniejsze

Ministerstwo Finansów zmieni regulacje dotyczące właściwości urzędu skarbowego, do którego jest składane zeznanie podatkowe po zmianie miejsca zamieszkania przez podatnika podatku PIT. Po zmianach podatnik ma składać zeznanie podatkowe według swojego miejsca zamieszkania w dniu składania zeznania. Nowe przepisy powinny wejść w życie z początkiem 2022 r.

Zgodnie z obecnymi regulacjami, osoba fizyczna składa zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania właściwego na ostatni dzień roku.

W sytuacji, kiedy podatnik zmieni miejsce zamieszkania po zakończeniu roku podatkowego, zeznanie PIT powinno zostać złożone do urzędu skarbowego właściwego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Jak wskazuje resort finansów, wtedy organ ten nie jest już właściwy do obsługi zeznania i musi przekazać je do organu właściwego według aktualnego miejsca zamieszkania danego podatnika. W konsekwencji organy podatkowe muszą liczyć się z dodatkowymi czynnościami, a podatnicy mogą być zdezorientowani.

„Zmiana brzmienia przepisu ustawy PIT spowoduje, że podatnik będzie składał zeznanie podatkowe według jego miejsca zamieszkania w dniu składania zeznania. Jest to rozwiązanie korzystne dla podatnika, bowiem wszystkie sprawy danego podatnika będą załatwiane przez ten sam urząd skarbowy – właściwy wg aktualnego miejsca zamieszkania” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 26 lipca 2021 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp