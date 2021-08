Podatki 2022: MF szykuje przejściowy podatek dochodowy

Do polskiego systemu podatkowego wprowadzony zostanie przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wynika z projektu dużej nowelizacji ustaw podatkowych. Nowe rozwiązanie jest szykowane z myślą np. o podmiotach zainteresowanych ujawnieniem nieopodatkowanych wcześniej dochodów. Stawka podatku wyniesie 8 proc.

„Z rozwiązań ustawy skorzystać będą mogły podmioty (podatnicy), które osiągnęły dochody ze źródeł, które nie zostały zadeklarowane w całości lub w części do opodatkowania w Polsce dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych albo podatku dochodowego od osób prawnych albo nie zrealizowały w sposób prawidłowy ciążącego na tych podmiotach obowiązku poboru podatku (płatnicy)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Możliwość skorzystania z nowego rozwiązania nie będzie dostępna m.in. w sytuacji, gdy uzyskanie korzyści podatkowej miało związek z popełnieniem przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, o którym dany podmiot nie powiadomi właściwych organów w określonym terminie.

Zachętą do ujawniania dochodów dotychczas nieopodatkowanych ma być złagodzenie skutków podatkowych. Stawkę przejściowego podatku dochodowego ustalono na 8 proc. podstawy opodatkowania.

„Opodatkowanie przejściowym podatkiem dochodowym będzie dobrowolne, co oznacza że podatnicy i płatnicy dobrowolnie w okresie do końca 2022 r. będą mogli dokonać oceny swojej sytuacji prawno-podatkowej i dobrowolnie zdecydować się na ewentualne korekty dochodu, który nie został w pełni obiektywnie i uczciwie zadeklarowany do opodatkowania albo w ogóle nie został zadeklarowany do opodatkowania” – wskazują projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 26 lipca 2021 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., a możliwość skorzystania z przejściowego podatku dochodowego będzie dostępna do 31 grudnia 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp