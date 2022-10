MF przygotowało przepisy ws. nowego obowiązku dotyczącego crowdfundingu

Dostawcy usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych będą zobowiązani do przekazywania określonych informacji do Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem systemu ESPI – wynika z projektu nowego rozporządzenia resortu finansów. Nowe rozporządzenie będzie dostosowane do zmian na poziomie ustawowym, które dotyczą tzw. crowdfundingu.

„Istotą zmian wprowadzonych ustawą o finansowaniu społecznościowym w ustawie o nadzorze jest wyłącznie rozszerzenie katalogu podmiotów nadzorowanych przez Komisję, o dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych” – wskazuje resort finansów.

Zmiana łączy się bezpośrednio z zobowiązaniem takich dostawców do przekazywania określonych informacji do KNF z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). Do tego odpowiednio dostosowane będzie nowe rozporządzenie resortu finansów ws. środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. W pozostałym zakresie przepisy rozporządzenia pozostaną bez zmian.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 10 października 2022 r.) Ministra Finansów w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp