Luka płacowa między kobietami i mężczyznami wciąż na znaczącym poziomie

W Polsce tzw. luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami wynosi obecnie 8,7 proc. – wynika z raportu pn. „Global Gender Gap Report 2022”, który opublikowało niedawno World Economic Forum. Szacuje się, że przy obecnym tempie do wyrównania różnic między wynagrodzeniami może dojść za ok. 130 lat. Sytuację prawdopodobnie zmienią jednak nowe przepisy zobowiązujące pracodawców do większej transparentności względem płac.

W praktyce luka płacowa między kobietami a mężczyznami sprowadza się do tego, że kobieta na analogicznym stanowisku pracy zarabia mniej niż mężczyzna. Jak wynika z nowych danych, w Polsce w 2022 r. luka ta wynosi przeciętnie 8,7 proc. W tegorocznym rankingu WEF Polska zajęła w efekcie 77. miejsce na 146 badanych państw oraz 30. pozycję wśród krajów Europy.

– Raporty, w tym m.in. „Global Gender Gap Report”, najczęściej przytaczają nieskorygowaną lukę płacową i pokazują, że pod tym względem jesteśmy na dość dobrym poziomie i nie odbiegamy od innych krajów pod względem różnicy wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Jednak już w przypadku skoordynowanej luki płacowej, która przygląda się problemowi bliżej, analizując m.in. wykształcenie, kwalifikacje, zatrudnienie na konkretnych stanowiskach, ta dysproporcja jest większa. Wskaźniki skoordynowanej luki płacowej pokazują różnice w zarobkach pomiędzy kobietami i mężczyznami na poziomie od 14 do nawet 20 proc. – powiedziała w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes dr Barbara Pawełko-Czajka z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Jak podkreśla dr Pawełko-Czajka, w przypadku Polski zauważalne są też różnice w sektorze publicznym i prywatnym. W tym pierwszym wysokość płac kobiet i mężczyzn jest do siebie zbliżona, podczas gdy w prywatnych podmiotach różnice sięgają nawet 20 proc. na stanowiskach specjalistycznych.

Sytuację zmienić mogą nowe regulacje przewidziane w procedowanej w instytucjach Unii Europejskiej dyrektywie ws. transparentności wynagrodzeń. Projektowane przepisy zakładają m.in. wymóg ujawniania pracownikom przez firmy zatrudniające minimum 50 osób informacji nt. obowiązujących płac. Z kolei jeśli zróżnicowanie w płacach przekroczy 2,5 proc., to dane przedsiębiorstwo ma być zobowiązane do opracowania planu działań na rzecz równości płci.

– Dziś, jeśli pracownik ma pewnego rodzaju niejasności co do wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, jeżeli uzyskałby informacje od innego pracownika na temat poziomu jego pensji, może nawet liczyć się ze zwolnieniem z pracy, ponieważ naruszył pewne zasady umowy z pracodawcą wynikające z klauzuli poufności wynagrodzenia. Pracownik zostaje więc sam ze swoimi wątpliwościami – dodaje dr Pawełko-Czajka.

mp