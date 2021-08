Akcyza na wyroby tytoniowe i nikotynowe. Nadchodzą duże zmiany

Zasady dotyczące struktury i stawek akcyzy na wyroby tytoniowe zostaną zrewidowane na poziomie unijnym. Prawdopodobnie dojdzie m.in. do rozszerzenia katalogu wyrobów objętych unijną harmonizacją o tzw. wyroby alternatywne. Jak oceniają eksperci Instytutu Jagiellońskiego, w efekcie Polska będzie musiała wprowadzić spore zmiany w systemie akcyzowym.

Nowy raport Instytutu Jagiellońskiego pn. „Wyroby tytoniowe i nikotynowe w Polsce” powstał w związku z trwającymi aktualnie pracami nad rewizją dyrektywy Rady 2011/64/UE z 21 czerwca 2011 r. ws. struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych. Nowe regulacje unijne uwzględnią najprawdopodobniej także tzw. wyroby alternatywne, czyli papierosy elektroniczne oraz tytoń do podgrzewania.

„Obecnie państwa członkowskie, w związku z brakiem uregulowań na szczeblu unijnym, wprowadziły własne przepisy dotyczące opodatkowania wyrobów nowatorskich i płynów do papierosów elektronicznych. Unijne przepisy akcyzowe pozwalają na takie działania. W stosunku do pozostałych państw członkowskich, przyjęte w Polsce stawki akcyzy na tytoń do podgrzewania plasują się na niewielkim poziomie (jednym z najniższych w całej UE)” – czytamy w raporcie.

Jak wskazują eksperci Instytutu Jagiellońskiego, rewizja unijnej dyrektywy będzie wymagać od Polski nie tylko wprowadzenia zharmonizowanych regulacji dotyczących stawek akcyzy, ale też dostosowania do wdrożonych w innych krajach Unii Europejskiej przepisów i stawek na płyn do e-papierosów i tytoń do podgrzewania.

„W odniesieniu do polskiej ustawy akcyzowej, stawki akcyzy względem wyrobów nowatorskich wymagają w głównej mierze zmiany sposobu obliczenia (zmiana podstawy opodatkowania), ale także istotnego podwyższenia jej wysokości. Jako rozwiązanie najbardziej racjonalne, w przypadku tytoniu do podgrzewania jawi się wprowadzenie opodatkowania nie od wagi tytoniu, a od ilości sztuk (sztyftów) do podgrzewania” – twierdzą autorzy raportu.

