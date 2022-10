Agencje zatrudnienia przed zmianami. Nowe zasady wejdą w życie w 2023 r.

Agencje zatrudnienia czekają spore zmiany, które zostaną wprowadzone w ramach nowej ustawy o aktywności zawodowej. Projektowane przepisy zakładają m.in. wskazanie, że tylko usługi pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej będą zarezerwowane dla agencji zatrudnienia. Samo prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa personalnego i doradztwa zawodowego nie ma być już działalnością regulowaną i nie będzie wymagać wpisu do rejestru.

Projekt nowej ustawy przewiduje, że dla agencji zatrudnienia zarezerwowane będą tylko usługi pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej. Z kolei prowadzenie działalności w obszarze poradnictwa personalnego i doradztwa zawodowego nie będzie stanowić działalności regulowanej i nie będzie wymagać wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. W praktyce mniej podmiotów będzie musiało prowadzić działalność w ramach agencji.

Inną ważną nowością ma być zmiana polegająca na tym, że działalnością regulowaną stanie się usługa dotycząca gromadzenia w postaci dokumentu elektronicznego i udostępniania informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Świadczenie takich usług ma więc wymagać wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

– To zupełna nowość, do tej pory świadczenie takich usług nie wymagało wpisu do rejestru, co wynikało wprost z przepisów ustawy. Wygląda na to, że wszelkie job boardy, czyli ogłoszeniowe portale internetowe, na których publikowane są oferty pracy, będą musiały wpisać się do rejestru agencji zatrudnienia. Oznacza to, że będą musiały sprostać warunkom prowadzenia działalności na równi m.in. z agencjami zatrudniającymi pracowników tymczasowych – komentuje adwokat Polskiego Forum HR, Karolina Kot.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 29 września 2022 r.) o aktywności zawodowej.

Nowa ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

