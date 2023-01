[25.01.2023] Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku (z uwzględnieniem specustawy dla uchodźców z Ukrainy)

Wojna w Ukrainie spowodowała napływ uchodźców do Polski a jednocześnie przyjęto przepisy ułatwiające legalizację pobytu i podejmowanie pracy przez obywateli Ukrainy. Ponadto, od 29 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy, które wydłużają możliwość pracy cudzoziemców na podstawie oświadczeń rejestrowanych w urzędach pracy z obecnych 6 do 24 miesięcy. Jednocześnie nowelizacja wprowadza kilka innych ułatwień, w tym skrócenie procedur. Prawdopodobnie też w 2023 r. wejdzie w życie nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców, która ma upraszczać i przyspieszyć procedury związane z legalizacją pracy cudzoziemców. Zmiany pozwolą pracodawcom na dużo elastyczniejszych zasadach zatrudniać cudzoziemców, szczególnie z państw sąsiadujących z Polską. Oznacza to, że regulacje dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców (nie tylko z Ukrainy) często się w ostatnim czasie zmieniają, trzeba też m. in. brać pod uwagę przepisy covidowe, które również dotyczą pobytu i pracy cudzoziemców.

Program szkolenia:

1. Specustawa dla uchodźców z Ukrainy

Legalizacja pobytu (rejestracja przekroczenia granicy)

Uproszczone zasady zatrudniania

Świadczenia dla obywateli Ukrainy

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej

Obywatele Unii Europejskiej

Obywatele państw trzecich - Ukrainy, Rosji, Białorusi

Pobyt czasowy a pobyt stały

3. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej w okresie epidemii

Kto może wjechać do Polski?

Kto jest kierowany na kwarantannę?

Kto jest zwolniony z kwarantanny?

Pobyt cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii Przedłużenie terminów legalnego pobytu w Polsce Przedłużenie terminów opuszczenia Polski Terminy składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i stały Ważność dokumentów pobytowych cudzoziemców (wizy, karty pobytu) Obowiązki informacyjne organów administracji



4. Legalizacja pobytu cudzoziemców - usprawnienie procedur i wprowadzenie procedur dla osób przyjeżdżających do pracy u przedsiębiorców prowadzących działalność o strategicznym znaczeniu dla Polski

5. Praca cudzoziemców na terenie Polski

Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej

Obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany od 29 stycznia 2022 r.

Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia

Zezwolenie na pracę

Inne zmiany od 2022 roku - preferencje dla niektórych branż

Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji

Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń - sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6. Praca cudzoziemców na terenie Polski w okresie epidemii

Przedłużenie okresów ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy

Terminy do składania wniosków o przedłużenie zezwoleń

Zmiana warunków pracy cudzoziemca w okresie epidemii

Świadczenia postojowe i inne dla cudzoziemców

7. Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

Usprawnienie procedur

Elektronizacja postępowań

8. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców

Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

Miejsce zamieszkania

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych

Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym

Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym

Ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać cudzoziemcy (w tym ulga dla młodych) Zasady korzystania z ulgi dla młodych, oświadczenia składane pracodawcom Ulga dla młodych w przypadku cudzoziemców

Zasady występowania o nadpłaty podatku

Certyfikat rezydencji

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców

Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu - informacje ORD-W1

PIT-11 i IFT-1R zasady sporządzania informacji przez płatników dla nierezydentów

9. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

Zasada jednego ustawodawstwa

Zasada równego traktowania

Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania

Zasada zachowania praw nabytych

Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy

Pracownicy delegowani

Pracownicy transportu międzynarodowego

Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich

Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie

Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce

Ubezpieczenia obywateli państw trzecich

10. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

