[08.05.2024] Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę w 2024 roku

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z formami delegowania pracowników do pracy za granicą, uregulowaniami polskich i europejskich przepisów w tym zakresie, a także przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego opodatkowania i oskładkowania uzyskanych przez nich dochodów. Szczegółowo przedstawione zostaną przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu uczestnicy poznają praktyczne możliwości jak najbardziej optymalnego wykorzystania ich w praktyce.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Od 30 lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę są to największe zmiany od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej; pracownikom należy zapewnić wyższe niż do tej pory wynagrodzenia a w przypadku delegowania długookresowego stosować wszystkie przepisy miejscowego prawa pracy. Regulacje te mają również zastosowanie do obywateli UE pracujących w Polsce. Mimo obowiązywania od trzech lat nowych regulacji wciąż budzą one szereg wątpliwości, szczególnie w zakresie wynagrodzeń pracowników delegowanych i różnić pomiędzy delegowaniem krótko a długoterminowym. Ponadto, od 2 lutego 2022 obowiązuje tzw. Pakiet mobilności, który zmienia zasady rozliczania podróży międzynarodowych kierowców. Natomiast w kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele wątpliwości rodzi obowiązująca już Konwencja MLI i likwidacja od 2021 r. ulgi abolicyjnej. Ponadto na wysokość podatków pracowników delegowanych mają wpływ zmiany podatkowe wprowadzone przez Polski ład - podwyższenie kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego a także np. ulga na powrót W związku z nowymi przepisami, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, bowiem nieprawidłowości (związane np. z nieprawidłowym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą kosztować naprawdę wiele. Szkolenie "Delegowanie pracowników za granicę" ma na celu praktycznie przygotować Państwa do tego by wysłanie pracownika odbyło się zgodnie z przepisami.

Program szkolenia:

Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej

Dyrektywa 96/71 - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik

Dyrektywa 2018/957 - wprowadzająca od 31 lipca 2020 r. do dyrektywy 96/71 zasadę "taka sama płaca za taką samą pracę" W jaki sposób zmienią się warunki delegowania? Podróż służbowa a delegowanie Różnice między pojęciami "wynagrodzenie" a "stawka minimalna" Delegowanie krótko i długoterminowe

Podróże międzynarodowe kierowców - pakiet mobilności

Delegowanie obywateli państw trzecich do krajów UE

Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE i przepisy wykonawcze do dyrektywy 96/71, obowiązujące od czerwca 2016 r.

Wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za granicę

Podróż służbowa - diety i inne świadczenia - zmiany wprowadzone w 2022 r.

Zakwaterowanie - kontrowersje związane z ustaleniem, czy stanowi ono przychód dla pracownika, czy nie, najnowsze orzeczenia sądów

Dodatek za rozłąkę

Zwrot kosztów przeniesienia służbowego

Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów prywatnych - zmiany od 2022 roku

Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Miejsce zamieszkania

Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych - czyli nie tylko 183 dni Obowiązki płatnika: zaprzestanie poboru zaliczek, stosowanie ulg (30% diety, ulga dla młodych), obowiązki w państwie wykonywania pracy Obowiązki pracownika: zeznania roczne, rozliczenia w państwie wykonywania pracy

Zasady dotyczące opodatkowania zleceniobiorców

Konwencja MLI - znaczenie zmian wprowadzonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami

Koordynacja systemów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej

Zasady koordynacji

Pracownicy delegowani - zasady uzyskiwania formularzy A-1

Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich

Ubezpieczenia pracowników pracujących w krajach pozaunijnych (m.in. umowa z Ukrainą)

Ustalanie podstawy do składek ubezpieczeniowych pracowników pracujących za granicą

Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą

Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT-11

Przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda odliczenia proporcjonalnego - ulga abolicyjna i jej likwidacja od 2021 roku

Konwencja MLI - w jaki sposób wpłynie na opodatkowanie pracowników?

Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne, abolicja podatkowa

Odliczenie diet

Koszty uzyskania przychodu

Sesja pytań i odpowiedzi on-line

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy