[06.12.2023] Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury? 

Od 2022 rok każdy podatnik podatku VAT ma możliwość wystawiania tzw. e-faktur w systemie KSeF. Jest to nowa ale na razie dobrowolna forma wystawiania faktur, która daje pewne korzyści jednak ma również swoje wady. Od 2024 roku wystawianie e-faktur będzie już obowiązkowe. Oznacza to, że pomijając wyjątki, nie będzie możliwości wystawienia faktury papierowej lub faktury w postaci pliku PDF. Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa do tego nowego obowiązku.

Omówimy nowe regulacje, które wprowadzają obowiązkowe stosowanie KSeF. Przeanalizujemy zasady wystawiania e-faktur, wyjątki od tych zasad oraz ich wpływ na rozliczenia podatku VAT. Wskażemy Państwu również jak się przygotować do nowego obowiązku, gdyż niewątpliwie wystawiania e-faktur będzie wymagało przygotowania. Na szkoleniu omówione zostaną również obecnie obowiązujące zasady wystawiania e-faktur.

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Program szkolenia:

I. e-Faktura (KSef) - dobrowolny

Definicja e-faktury i KSeF Wejście w życie przepisów o fakturach ustrukturyzowanych (e-faktury) wystawianie faktur w sposób dobrowolny

zgoda nabywcy na wystawianie faktur ustrukturyzowanych

możliwość wystawiania faktur bez zgody nabywcy

wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych Krajowy System e-Faktur zasady działania KSeF

dostęp do faktur w systemie KSeF

termin archiwizacji faktur w systemie KSeF Preferencje podatkowe dla podatnika związane ze stosowaniem systemu KSeF Podstawowe zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej

korekta faktury ustrukturyzowanej

rozliczenia korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę i nabywcę ? ułatwienia

zakres faktur objętych KSeF

dostosowanie systemu finansowo-księgowego do zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych Rodzaje faktur wystawianych w KSeF Dane, która powinna zawierać faktura ustrukturyzowana Dokumenty korygujące w systemie KSeF Wady i zalety systemu KSeF Analiza zasad wystawiania e-faktury na przykładzie (wystawienie FV w KSeF)

II. Obligatoryjny system e-faktur (KSef)

Obowiązek wystawienia faktury przy użyciu KSeF Wydłużenie terminu obowiązku KSeF dla podatników zwolnionych (podmiotowo i przedmiotowo) Wyłączenia z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych (KSeF) Podmioty zagraniczne

Procedury szczególne

Faktury konsumenckie

Bilety

Dowody przejazdu autostradą

Pozostałe Nadawanie uprawnień do KSeF Sposoby uwierzytelniania Zasady wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych (e-faktury) Rozliczanie faktur zakupowych Wzór faktury ustrukturyzowanej Omówienie schemy Oprogramowania interfejsowe KSeF Jak implementować KSeF do systemu F/K? Sposoby udostępniania faktur ustrukturyzowanych Zasady wystawiania faktur papierowych ? przypadki szczególne Faktura do paragonu - zasady wystawiania Faktura VAT RR Pozostałe faktury Zasady wystawiania faktur w przypadku awarii KSeF Zasady dokonywania korekt Korekta w systemie KSeF

Czy można wystawić fakturę korygującą poza KSeF?

Moment rozpoznania korekty "in minus"

Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej - znaczenie

Pozostałe zagadnienia Oznaczanie płatności za faktury Biała lista a KSeF Co z notami korygującymi, fakturami uproszczonymi, duplikatami faktur? Zasady ustalania kursu waluty Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych Sankcje za niestosowanie systemu KSeF Delegacje ustawowe - zakres regulacji Okresy przejściowe w stosowaniu KSeF Zmiany w innych ustawach Konsekwencje wprowadzenia obligatoryjnego KSeF dla podatników

III. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

