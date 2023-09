[21.09.2023] Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

Szkolenie prezentuje zasady ujmowania operacji gospodarczych w rachunku przepływów pieniężnych. Przedstawiona zostanie problematyka przygotowania rachunku i kluczowych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wpływających na przepływy pieniężne. Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości nr 11 Rachunek przepływów pieniężnych. Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających, pracowników działów finansowo-księgowych, controlingu; zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić wiedzę w tej dziedzinie.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Szczegółowy program szkolenia:

Podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych Istota rachunku przepływów pieniężnych - jego powiązanie z elementami sprawozdania finansowego

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

Charakterystyka działalności prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych Istota rachunku przepływów pieniężnych sporządzanego metodą pośrednią Ujęcie bilansowych zmian stanu w rachunku przepływów pieniężnych

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Zmiana stanu należności długoterminowych

Zmiana stanu inwestycji długoterminowych

Zmiana stanu inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Zmiana stanu inwestycji w długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe (bez środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych).

Zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności krótkoterminowych

Zmiana stanu inwestycji krótkoterminowych

Zmiana stanu inwestycji w krótkoterminowe aktywa finansowe (bez środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

Zmiana stanu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych

Zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych

Zmiana stanu kapitału własnego

Zmiana stanu rezerw na zobowiązania

Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (pasywa)

Leasing finansowy w rachunku przepływów pieniężnych

Różnice kursowe Różnice kursowe zrealizowane dotyczące działalności inwestycyjnej lub finansowej Różnice kursowe niezrealizowane dotyczące działalności inwestycyjnej lub finansowej Różnice kursowe z tytułu bilansowej wyceny środków pieniężnych

Odsetki Wybrane operacje niepieniężne lub wymagające przesunięcia w obrębie rachunku przepływów pieniężnych Konwersja zobowiązań na kapitał własny

Pokrycie straty z kapitału zakładowego

Należności długo- i krótkoterminowe z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji

Zobowiązania długo- i krótkoterminowe z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub inwestycji

Dywidendy niewypłacone

Przychody i koszty z tytułu wynajmu i eksploatacji nieruchomości inwestycyjnej

Przeszacowanie aktywów finansowych, których skutki odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny

Darowizny w postaci składników aktywów trwałych oraz dotacje otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych i środków trwałych w budowie

Aport

Przekwalifikowanie zapasów do środków trwałych Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Rachunek przepływów pieniężnych a dodatkowe informacje i objaśnienia Całościowy przykład ujęcia bilansowych zmian stanu aktywów i pasywów w rachunku przepływów pieniężnych Metoda bezpośrednia Sesja pytań i odpowiedzi on-line.

