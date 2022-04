Zwrot VAT dla obywateli Ukrainy

Podróżny dokonując wyboru zwrotu kwoty podatku VAT w formie gotówkowej, jest zobowiązany do osobistego odbioru gotówki bez możliwości ustanowienia pełnomocnika do odbioru gotówki. Przepis wprost wskazuje więc, że zwrot podatku nie może być dokonany osobie innej niż podróżny, który dokonał nabycia towaru. Resort finansów nie planuje wydania wykładni obowiązujących przepisów umożliwiającej ubieganie się o zwrot podatku VAT również poprzez upoważnione osoby na podstawie pełnomocnictwa. Wprowadzenie takiej wykładni oznaczałoby powrót do stanu prawnego przed 1 stycznia 2022 r. - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.