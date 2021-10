Zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu w banku

Wiele osób, które zaciągnęły kredyt w banku, chciałoby dokonać jego wcześniejszej spłaty przed terminem zawartym w umowie. Chociaż polskie prawo umożliwia kredytobiorcom skorzystanie z takiej opcji, to jednak nie zawsze jest to opłacalne. W takim przypadku instytucje finansowe nierzadko obciążają swoich klientów pełnymi kosztami kredytu. Nie wszyscy wiedzą, że istnieje jednak możliwość częściowego odzyskania środków.

Przez długi czas uzyskanie zwrotu prowizji bankowej po uregulowaniu kredytu było dość skomplikowanym procesem. W bankach odmawiano jej wypłaty z uwagi na postanowienia regulaminu, w których określono, iż opłaty są jednorazowe i stałe niezależnie od długości okresu kredytowania czy szybkości spłaty zobowiązania. Z kolei kredytobiorcy twierdzili, że poza proporcjonalnym zwrotem odsetek powinny zostać rozliczone również pozostałe koszty, w tym prowizja.

Mimo że ustawa dotycząca kredytu konsumenckiego określa dokładnie warunki przedterminowej spłaty, to do tej pory spore problemy rodził przepis art. 49. ust. 1:

1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Na podstawie tego przepisu nie dało się jednoznacznie stwierdzić, czy zwrot kosztów, o którym wspomniano w przepisie, obejmuje również prowizję.

Czy istnieje możliwość otrzymania zwrotu prowizji bankowej?

Ostatecznie wszystkie wątpliwości zostały rozwiane 11 września 2019 roku po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-383/18. Według niego, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenci mają prawo do obniżenia całkowitych kosztów (również tych, które nie są zależne od długości trwania umowy), a także uzyskania proporcjonalnego zwrotu wszystkich opłat związanych ze świadczeniem. Dotyczy to zarówno odsetek, jak i prowizji czy nawet składek ubezpieczenia.

„Całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, oznacza wszystkie koszty łącznie z odsetkami, prowizjami, podatkami oraz wszelkimi innymi opłatami, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, które to koszty znane są kredytodawcy, z wyjątkiem kosztów notarialnych; uwzględniane są tu także koszty usług dodatkowych związanych z umową o kredyt, w szczególności składki z tytułu ubezpieczenia, jeżeli, dodatkowo, zawarcie umowy dotyczącej usługi jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach” - zaznaczono w art. 3 pkt g dyr...