Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. w wyjaśnieniach MF

Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. przez przedsiębiorcę, który rozlicza podatek według liniowej 19% stawki powoduje obowiązek korekty kosztów podatkowych, jeżeli składka zaliczona była do kosztów podatkowych. Korekty dokonuje się na bieżąco, jeżeli korekta kosztów nie była spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, w pozostałych przypadkach - wstecznie poprzez korektę zeznania PIT-36L za 2022 r. Natomiast zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. przez ryczałtowca powoduje obowiązek doliczenia do przychodów zwróconych kwot w zeznaniu rocznym za 2023 r.

Pytanie dziennikarza z 25.05.2023 r.:

Ponad milion przedsiębiorców otrzyma zwrot składki zdrowotnej za 2022 r. Ci, którzy są liniowym PIT oraz na ryczałcie i korzystali z ulgi (u pierwszych zaliczenie składki do kosztów albo odliczenie od dochodu, u drugich odliczenie od przychodu) będą musieli ją oddać. Liniowcy pomniejszą koszty (wybierali ten wariant ulgi, bo był korzystniejszy), ryczałtowcy doliczą do przychodu odliczone wcześniej kwoty. Co spowoduje, że będą mieli większy dochód (liniowcy) lub przychód (ryczałtowcy).

Czy od tego dochodu (przychodu) będą musieli zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną?

Czy ulgę musi zwracać też ten przedsiębiorca, który w 2023 r. zmienił formę opodatkowania? Jak ma to zrobić, jeśli nie jest już na ryczałcie albo liniowym PIT (tak jak w 2022 r., gdy korzystał z ulgi)?

Czy przedsiębiorca na liniowym PIT, który zapłacił w 2022 r. składkę zdrowotną większą od limitu ulgi, a teraz dostał zwrot, musi oddać ulgę? Przykładowo zapłacił w 2022 r. 10 tys. zł składki zdrowotnej, zaliczył do kosztów 8,7 tys. zł, dostał 1 tys. zł zwrotu. Czy musi pomniejszać koszty? Jeśli tak, to jak ma to zrobić (o cały zwrot, proporcjonalnie)?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na zapytanie dziennikarza z 1.06.2023 r.:

