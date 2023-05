Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej w PIT - MF odpowiada

Jak podatkowo potraktować otrzymany zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Czy u przedsiębiorcy opodatkowanego: według zasad ogólnych nie skutkuje to żadną korektą podatkowych rozliczeń, według liniowej stawki 19-proc. PIT oznacza to konieczność doliczenia otrzymanej nadpłaty składki do dochodu lub zmniejszenia o tę kwotę kosztów uzyskania przychodu, a według ryczałtu oznacza to konieczność doliczenia otrzymanej nadpłaty składki do przychodu?