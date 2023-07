Zwrot nadpłaconego VAT a roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej

Skoro otrzymany zwrot podatku VAT obejmuje podatek naliczony, który został uprzednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, to zwrot ten stanowi przychód z działalności gospodarczej, a zatem należy go uwzględnić w rocznej podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne - uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, dochód opodatkowuje podatkiem liniowym (19%), jest czynnym podatnikiem VAT. W wyniku wewnętrznej weryfikacji dokumentów księgowych ustalono konieczność skorygowania rozliczenia podatku VAT naliczonego za poprzednie lata podatkowe (2018-2021). Podatek VAT został w tych latach odliczony w części zamiast w całości, co skutkowało jego nadpłaceniem do urzędu skarbowego. Po sporządzeniu korekt przedsiębiorca uzyska prawo do zwrotu nadpłaconego podatku VAT od urzędu skarbowego. Zwrot wpłynie na firmowy rachunek bankowy.

W związku z powyższym przedsiębiorca zadał pytanie czy zwrot VAT-u będzie podlegał rozpoznaniu jako dochód i czy musi traktować go jako podstawę do naliczenia składki zdrowotnej. Jego zdaniem, w związku z faktem iż zwrot dotyczy lat sprzed wejścia w życie przepisów dot. ustalenia podstawy (dochodu) naliczenia składki zdrowotnej oraz że technicznie nadwyżka środków z tytułu nadpłaconego VAT-u nie powstały w okresie obowiązywania przepisów konstytuujących obowiązek naliczania składki zdrowotnej w korespondencji do dochodu, to należy uznać, że planowany zwrot nie stanowi podstawy do naliczenia składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 27, art. 30c lub art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 19...