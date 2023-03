Zwrot kosztów używania pojazdu także dla samochodów z alternatywnym napędem

Do Sejmu trafił senacki projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, który przewiduje zmiany dotyczące używania prywatnych samochodów do celów służbowych związanych z wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy. Po zmianach możliwy ma być zwrot kosztów pracownikom także w przypadku, gdy chodzi o samochód z napędem alternatywnym (elektryczny, hybrydowy lub napędzany wodorem).

Senacki projekt zakłada wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zwrot pracownikom kosztów używania prywatnych samochodów o napędzie alternatywnym do celów służbowych. Nowelizacja ma jednocześnie zobowiązać resort właściwy do spraw transportu do zmian w rozporządzeniu ws. warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Przy określeniu wysokości stawek kosztów (tzw. kilometrówek) p...