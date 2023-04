Zwrot akcyzy za olej napędowy. Część rolników otrzyma większe wsparcie

Rząd znowelizuje ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przyjęty w tym tygodniu projekt zakłada zwiększenie wsparcia finansowego do oleju wykorzystywanego przez rolników hodujących świnie, owce, kozy i konie. Preferencja ma być odpowiedzią na obecny wzrost kosztów produkcji rolnej.

„W związku z inwazją Rosji na Ukrainę drastycznie wzrosły koszty produkcji rolnej, w tym związane z wykorzystaniem nośników energii. Wzrost kosztów oleju napędowego powoduje, że hodowla świń, owiec, kóz i koni staje się coraz mniej opłacalna. Jednocześnie stosowanie nowoczesnych technologii produkcji powoduje wzrost zużycia oleju napędowego do prac polowych, które związane są z przygotowaniem paszy dla tych zwierząt, do celów grzewczych, do oświetlenia czy też napędu maszyn i urządzeń” – wskazuje rząd.

Przygotowany w resorcie rolnictwa i rozwoju wsi projekt nowelizacji prz...