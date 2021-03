Zwolnienie z VAT uzależnione jest od celu badania

Przepisy ustawy o VAT wpisują się w ramy nakreślone dyrektywą VAT i ustanawiają zwolnienie od podatku VAT dla określonych czynności wykonywanych w ramach świadczeń z zakresu opieki medycznej. Ściśle zaś wyznaczone warunki korzystania ze zwolnienia od podatku wymagają dokładnej analizy każdego konkretnego stanu faktycznego, przede wszystkim w zakresie przedmiotowym - w odniesieniu do celu świadczonej usługi. Każda zmiana charakteru świadczonej usługi może bowiem wpływać na odmienną jej kwalifikację w podatku VAT - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 19577 do ministra finansów, ministra zdrowia w sprawie doprecyzowania przepisów w przedmiocie zwolnienia z VAT usług medycznych

Szanowny Panie Ministrze!

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu RP, zwracam się do Pana Ministra z interpelacją poselską w sprawie doprecyzowania przepisów w przedmiocie zwolnienia z VAT usług medycznych.

Podatnicy cały czas nie mają pewności, jak dla potrzeb VAT, rozliczać usługi medyczne. Przepisy ustawy nie są precyzyjne. W efekcie prowadzi to do licznych sporów z urzędem skarbowym. Najnowszy przykład dotyczy badań profilaktycznych kierowców. Usługa ta może być zwolniona z podatku, ale tylko jeśli na badanie kieruje pracodawca.

Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra z następującym pytaniem:

Czy ministerstwo planuje doprecyzowanie przepisów podatkowych regulujących kwestie zwolnienia z podatku VAT usług medycznych? Jeśli tak, to w jakim terminie i w jaki sposób? A jeśli nie to z jakich powodów?

Posłanka Barbara Dolniak

9 lutego 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 19577 w sprawie doprecyzowania przepisów w przedmiocie zwolnienia z VAT usług medycznych

Szanowna Pani Marszałek,

nawiązując do interpelacji nr 19577 pani poseł Barbary Dolniak w sprawie doprecyzowania przepisów w przedmiocie zwolnienia z VAT usług medycznych, uprzejmie informuję, co następuje.

Przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej w całości objęte są zakresem prawa Unii Europejskiej, a Polska jako członek Unii Europejskiej zobowiązana jest do przestrzegania acquis communautaire. W odniesieniu do podatku od towarów i usług oznacza to przestrzeganie postanowień przede wszystkim dyrektywy VAT1, oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego podatku od wartości dodanej.

Zakres zwolnień dotyczących usług medycznych określony w przepisach ustawy o VAT2 w istocie odpowiada zakresowi tych zwolnień nakreślonemu w dyrektywie VAT.

W myśl przepisów art. 43 ust. 1 ustawy o VAT zwolnione od podatku są: