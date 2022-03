Zwolnienie z VAT usług organizacji członkowskich

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez niezależne grupy osób, na rzecz swoich członków, których działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której członkowie ci nie są uznawani za podatników, w celu świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności zwolnionej lub wyłączonej od podatku, w przypadku gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich członków zwrotu kosztów do wysokości kwoty indywidualnego udziału przypadającego na każdego z nich w ogólnych wydatkach tych grup, poniesionych we wspólnym interesie, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji.

Niezależne grupy osób, o których mowa w przytoczonym przepisie, to organizacje o charakterze członkowskim. Organizacje nie muszą być sformalizowane, mogą to być również nieformalne związki osób. Zwolnienie może dotyczyć przykładowo stowarzyszeń, towarzystw, związków zawodowych, organizacji pracodawców, grup osiedlowych, związków religijnych i temu podobnych. Co istotne, członkami takic...