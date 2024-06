Zwolnienie z VAT będzie dostępne także dla małych firm z innych krajów

Do ustawy o VAT wprowadzone zostaną przepisy zezwalające na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT także przez małe przedsiębiorstwa mające siedzibę działalności w krajach członkowskich Unii Europejskiej innych niż państwo, w którym należny jest VAT. Zmiany przewidują opublikowane przez resort finansów założenia do projektu nowelizacji ustawy o VAT.

Nowelizacja ma dostosować polskie prawo podatkowe do dyrektywy Rady (UE) 2020/285 z 18 lutego 2020 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE ws. wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw oraz rozporządzenia (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do współpracy administracyjnej i wymiany informacji do celów monitorowania i prawidłowego stosowania procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw.

„Ustawa o VAT obecnie daje możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego w VAT podatnikom posiadającym siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł. W przypadku podatników rozpoczynających działal...