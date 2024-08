Zwolnienie z PIT świadczeń z fundacji rodzinnej dla rozwiedzionych małżonków

Pytanie dziennikarza z 8 sierpnia 2024 r.

Zgodnie z najnowszą wykładnią dyrektora KIS jeżeli małżonkowie jako fundatorzy wniosą po 50 proc. mienia do fundacji rodzinnej to przy wypłacie świadczeń w całości są one zwolnione z PIT – bo dla celów PIT każde z nich wniosło do niej 100 proc. mienia. Co jeżeli małżonkowie się rozwiodą – czy w takim przypadku połowa wypłacanych świadczeń będzie opodatkowana – 15 proc. PIT, czy nadal świadczenia będą zwolnione z PIT.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na zapytanie dziennikarza z 16 sierpnia 2024 r.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 157 ustawy PIT wolne od podatku są przychody fundatora albo osoby będącej w stosunku do fundatora osobą, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadk&oacu...