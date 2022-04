Zwolnienie wyrobów energetycznych  z akcyzy. Ważny wyrok TS UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) oddalił skargę Komisji Europejskiej przeciwko Polsce, która dotyczyła zwolnienia z akcyzy wyrobów energetycznych. Sprawa toczyła się od marca 2020 r., a Bruksela zarzucała Polsce naruszenie unijnych regulacji w kontekście zwolnienia z akcyzy wyrobów energetycznych wykorzystywanych przez zakłady energochłonne objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji.

W skardze KE, która wpłynęła do TS UE 16 marca 2020 r., zarzucono Polsce naruszenie dyrektywy 2003/96/WE. Bruksela zakwestionowała polskie przepisy, które zakładały zwolnienie z podatku akcyzowego wyrobów energetycznych wykorzystywanych przez zakłady energochłonne objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Jak wskazywała KE, zakłady te, by kwalifikować się do zwolnienia na mocy dyrektywy, powinny wprowadzić w życie systemy prowadzące do osiągania celów związanych z ochroną środ...