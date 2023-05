Zwolnienie pożyczki z PCC: Nie trzeba być podatnikiem VAT

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, co do zasady, nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług lub gdy przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z tego podatku. W przypadku umowy pożyczki o wyłączeniu nie decyduje więc okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika VAT. Podstawę do ww. wyłączenia stanowi fakt, że czynność zawarcia umowy pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest zwolniona z podatku od towarów i usług.