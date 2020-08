Zwolnienia ze składek – ZUS ponownie rozpatrzy wnioski

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie rozpatrzy (z urzędu) wnioski o zwolnienie z opłacania składek, które złożono do 30 czerwca br. Chodzi o wnioski podatników, którzy posiadali nadpłatę albo dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte wnioskiem. Będzie to dotyczyć także wcześniej odrzuconych wniosków. Nowe przepisy wejdą w życie 20 września br. i mogą być korzystne nawet dla ok. 800 tys. przedsiębiorstw.