Zwolnienia z PIT: Świadczenia z ZFŚŚ a koronawirus

Jeżeli przed 31 marca 2020 r. dokonywane były wypłaty świadczeń z uwzględnieniem dotychczas obowiązującego limitu 1000 zł, to płatnik nie koryguje zaliczek na podatek dochodowy pobranych od nadwyżki ponad 1000 zł. Natomiast wykazując przychody pracownika w informacji PIT-11 za 2020 r. płatnik powinien uwzględnić już nowy limit 2000 zł, zaś kwotę zaliczki od świadczeń przekraczających 1000 zł, pobraną w okresie od 1 stycznia do 30 marca 2020 r., wykazać w sumie zaliczek pobranych przez płatnika od przychodów ze stosunku pracy. Podatnik nadpłacony podatek odzyska poprzez zeznanie roczne.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która miała wątpliwości co do prawidłowego ustalenia limitu zwolnienia z PIT w przypadku świadczeń dla pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po zmianach wprowadzonych tzw. Tarczą antykryzysową.

W związku z nowelizacją art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 52l ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Nr 220, poz. 568) - wartość świadczeń pracownika w związku z działalnością socjalną, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych - limit zwolnienia z podatku w 2020 r. i 2021 r. wynosi 2000 zł (dotychczasowy limit zwolnienia 1000 zł).

Spółka chciała wiedzieć w jaki sposób powinna potraktować okres od 01.01.2020 do 31.03.2020 r., jeżeli w tym okresie odprowadziła zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń przekraczających limit zwolnienia (1000 zł), czy właściwym będzie:

uznać, że zaliczka została pobrana zgodnie z ww. ustawą przed jej zmianą z dnia 31.03.2020 r. znowelizowana ustawa obowiązuje od 01.04.2020 r., więc nie obejmuje świadczeń otrzymanych przez pracownika w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. uznać, że zaliczka została pobrana zgodnie ww. ustawą przed jej zmianą z dnia 31.03.2020 r. lecz po wejściu nowelizacji obejmuje świadczenia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. i należy ją potraktować jako zaliczkę pobraną nienależnie i skorygować.

Zdaniem spółki, okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. nie jest objęty nowym limitem i w związku z tym nie jest ona zobligowana do skorygowania pobranych zaliczek za okres 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.

Dyrektor KIS nie zgodził się ze spółką. W uzasadnieniu wydanej interpretacji wyjaśnił:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 cytowanej ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2020 r., wolna od podatku dochodoweg...