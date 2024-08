Zwolnienia z ewidencji na kasach fiskalnych. MF szykuje nowe rozporządzenie

Obecne rozporządzenie przewiduje czasowe zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji na kasach. Przepisy te obowiązywać będą do końca 2024 r.

„Generalnie zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zostanie przedłużony na okres 2 lat (2025-2026), przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kryterium wielkości sprzedaży, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji)” – wskazują projektodawcy.

Wprowadzony zostanie też nowy katalog czynności, do których nie mają zastosowania żadne tytuły zwolnieniowe i którą będą objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych. Na liście znajdą się dostawy: – wyrobów klasyfikowanych do CN 2404 i 8543 40 oraz wyrobów z konopi klasyfikowanych do CN 1211, przeznaczonych do palenia lub do wdychania bez spalania; – wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy o objętościowej mocy powyżej 50 proc. objętości, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi...