Zwolnienia w pracy: dlaczego pracownicy odchodzą?

Zwolnienia w pracy – jak to powstrzymać?

Będąc pracodawcą, warto więc zastanowić się, jakie kroki można podjąć, aby zredukować ilość wypowiedzeń. Niektóre z nich wiążą się bezpośrednio z dodatkowym wydatkiem, jednak mogą być mniej kosztowne. Inne związane są z kulturą pracy i wymagają zmiany nastawienia do powierzonych stanowisk obecnych pracowników, i w szczególności, menadżerów.

Zwolnienia w pracy – jakie powody?

Wg statystyk Gi Group Holding największy wpływ na zwolnienia w pracy mają trzy czynniki:

zbyt niskie wynagrodzenie (47%)

brak perspektyw awansu (32%)

brak możliwości rozwoju (29%)

W przypadku decyzji o kontynuowaniu zatrudnienia najistotniejszymi czynnikami były podwyżka (63% ankietowanych) oraz dodatkowe premie (50%). Kwestie te są istotne przede wszystkim dla kobiet, osób pracujących fizycznie i starszych.

Duża konkurencja

Jednym z powodów, na który pracodawca nie ma bezpośredniego wpływu, jest duża konkurencja. Na globalnym rynku zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników jest wysokie, a coraz bardziej popularna praca zdalna sprzyja pracy za granicą bez konieczności relokacji. Jest to najbardziej zauważalne wśród pracowników najmłodszego pokolenia. Wg raportu Page Group tylko 35% pracowników pracuje w pełnym wymiarze godzin w modelu stacjonarnym.

Rynek pracownika

Dzisiajszy rynek jest rynkiem pracownika. Oznacza to, że jest więcej stanowisk pracy niż osób poszukujących pracy. Przez to na rynku brakuje wykwalifikowanych pracowników, a pracodawcy często są zmuszeni do walki o ich pozyskanie czy zatrzymanie poprzez np. oferowanie wysokiego wynagrodzenia lub zatrudnianie osób z zagranicy (głównie z Ukrainy). Inną opcją jest pozyskiwanie pracowników przez agencję pracy lub agencję pracy tymczasowej, co pozwala na zatrudnienie pracowników w okresie większego zapotrzebowania na siłę roboczą. Zarazem nie stwarza to konieczności załatwiania wielu formalności, jak przy umowie o pracę.

Ws...