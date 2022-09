Zwolnienia podatkowe darowizn od najbliższych budzą wątpliwości

Obecne zasady zwolnień podatkowych dotyczących darowizn od najbliższych osób budzą wątpliwości. Ze skarg napływających do biura rzecznika praw obywatelskich wynika, że obywatele nie wiedzą przykładowo, czy przy skorzystaniu ze zwolnienia konieczne jest udokumentowanie tego tylko przelewem czy też możliwe jest przekazanie gotówki. W takich sytuacjach urzędy skarbowe oraz niektóre sądy prezentują aktualnie rozbieżne stanowiska.

Zgłaszane do RPO wątpliwości dotyczą przepisów ws. zwolnienia podatkowego dla osób najbliższych z tytułu dokonanej darowizny gotówkowej. Okazuje się, że regulacje są niejasne, co w niektórych przypadkach prowadzi do sporów podatników ze skarbówką.

Problemy generuje sformułowanie jednego z warunków dokumentowania przekazania środków pieniężnych. Chodzi o zwrot: „dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”. W efekcie nie ma pewności, czy konieczne jest udokumentowanie przekazania środków pienięż...