Związkowcy wracają z pomysłem wprowadzenia emerytur stażowych

Sejm zajmie się obywatelskim projektem nowelizacji, który zakłada wprowadzenie do polskiego systemu emerytalnego emerytur stażowych. Związkowcy z NSZZ „Solidarność” proponują, by emerytura stażowa przysługiwała osobom, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Projekt noweli skierowano już do pierwszego czytania sejmowego.