Związkowcy chcą wzrostu płacy minimalnej do co najmniej 4350 zł

W 2024 r. wynagrodzenie minimalne powinno wzrosnąć o przynajmniej 750 zł – twierdzi NSZZ „Solidarność”. Związkowcy przekonują, że płaca powinna wzrosnąć o 500 zł od stycznia i o kolejne 250 zł od lipca. Finalnie płaca minimalna miałaby osiągnąć poziom co najmniej 4350 zł brutto miesięcznie. Organizacje przedsiębiorców apelują z kolei o zmianę zasad i ograniczenie tempa podwyższania stawki.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w nowej opinii wskazało, że oczekuje wzrostu w przyszłym roku wysokości minimalnego wynagrodzenia do 4350 zł. Podwyżka miałaby zostać przeprowadzona w dwóch etapach – do 4100 zł od 1 stycznia i do 4350 zł od 1 lipca 2024 r.

„Solidarność oczekuje wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 12,71 proc., wzrostu płacy minimalnej i podwyżek w budżetówce na poziomie 20 proc. oraz wskaźnika waloryzacji rent i emerytur...