Zwalczanie oszustw w VAT. Nowe obowiązki ewidencyjne ws. usług płatniczych

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Dostawcy usług płatniczych zostaną zobowiązani do prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych i odbiorców płatności. Ewidencjonowane dane będą potem udostępniane Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe wymogi mają pomóc w zwalczaniu oszustw związanych z podatkiem VAT w e-handlu. Nowela powinna wejść w życie z początkiem 2024 r.

Projekt nowelizacji jest związany z unijnymi regulacjami – kraje członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do zaimplementowania do końca 2023 r. nowych rozwiązań przewidzianych w dyrektywie 2020/284. Zakłada się m.in. utworzenie centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), zarządzanego na poziomie UE przez Komisję Europejską. Do systemu cyklicznie trafiać będą informacje dotyczące odbiorców płatności i transakcji płatniczych.

„Projektowana ustawa wprowadza nowe regulacje nakładające na dostawców usług płatniczych zlokalizowanych w Polsce, obowiązek prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych i odbiorców płatności. Ewidencje te będą udostępniane drogą elektroniczną szefowi Krajowej Admin...