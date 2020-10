ZUS zostanie wirtualnym biurem rachunkowym?

Zgodnie z planem ZUS-u, nowy system ma odciążyć przedsiębiorców z obowiązku prawidłowego rozliczania składek za ubezpieczenia i fundusze. W praktyce to ZUS miałby sam wyliczać należne składki, a dany płatnik miałby tylko zatwierdzać dane. W założeniu nowe rozwiązania mają dawać firmom pewność co do rozliczeń.

– Podobne ułatwienia dla przedsiębiorców planowane są również w podatkach. Już w tym roku miała ich objąć usługa Twój e-PIT, dzięki której przedsiębiorcy mogliby korzystać ze wstępnie wypełnionych przez urzędy rocznych zeznań podatkowych. Niestety, nie udało się wdrożyć usługi w tym roku (nie uchwalono na czas przepisów), ale być może już w przyszłym roku będzie dostępna ...