ZUS ze zbyt szerokim dostępem do informacji nt. obywateli?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma uzyskać szerokie uprawnienia dotyczące ustalania prawa do zasiłków i m.in. możliwość pozyskiwania informacji wrażliwych ws. osób ubiegających się o zasiłek. Zmiany przewidziano w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jak ocenia rzecznik praw obywatelskich, w efekcie ZUS może uzyskać zbyt szeroki dostęp do danych nt. obywateli.

W projektowanej nowelizacji zaproponowano m.in. przepis mówiący, że ZUS może pozyskiwać dane i informacje niezbędne do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat, przy czym nie określono zakresu takich danych. Jednocześnie nie wskazano dokładnie, od jakich podmiotów ZUS mógłby pozyskiwać informacje.

&bdq...