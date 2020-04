ZUS zasypany wnioskami o zwolnienie ze składek

Każdego dnia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpływają dziesiątki tysięcy wniosków o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne. Tylko do 6 kwietnia br. złożono już przeszło 264 tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Nowe rozwiązania są kierowane przede wszystkim do mikroprzedsiębiorstw oraz samozatrudnionych.