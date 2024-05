ZUS z problemami w egzekucji należności

Celem kontroli NIK było sprawdzenie, czy ZUS prawidłowo i skutecznie dochodzi składek i udziela ulg w ich pobieraniu. Kontrole objęły w sumie 12 oddziałów i centralę ZUS i dotyczyły lat 2019-2022.

„Dzięki prowadzonej egzekucji w latach 2019-2022 uzyskano ogółem 4,6 mld zł. Skuteczność egzekucji własnej ZUS spadła w badanym okresie z 35 proc. w 2019 r. do 30 proc. w 2022 r. Wynikało to zarówno z przyczyn leżących po stronie ZUS – nieterminowego oraz nieprawidłowego działania przy podejmowaniu działań przedegzekucyjnych i egzekucyjnych, niezgodności postępowań z wewnętrznymi uregulowaniami oraz wytycznymi, jak i po stronie płatników składek – spadek dyscypliny płatniczej oraz pogarszająca się sytuacja finansowa, co przekładało się na wydłużenie czasu pot...