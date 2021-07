Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP powiększ tekstdrukujprześlij do siebieprześlij do znajomego 07.07.2021 ZUS: Wysokość składki wypadkowej po aporcie przedsiębiorstwa do spółki Logowanie

Wraz z pojawieniem się nowego płatnika składek konieczne jest ustalenie przypisanej jedynie dla niego stopy wypadkowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zatem brak jest podstaw do ustalania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowej dla nowego płatnika składek w oparciu o informacje ZUS IWA złożone przez innego płatnika - interpretacja indywidualna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca w treści wniosku o interpretację wskazał, że 2 lutego 2021 r. nastąpiło wniesienie jego przedsiębiorstwa jako aportu do spółki jawnej, która to do momentu otrzymania wkładu w postaci przedsiębiorstwa nie prowadziła jakiejkolwiek działalności, nie wykonywała jakichkolwiek czynności, a także nie zatrudniała jakiegokolwiek pracownika. Wniesiono całość przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55.1 Kodeksu cywilnego, co więcej spółka przejęta także wszystkie zobowiązania przedsiębiorstwa jednoosobowego. Z dniem wniesienia przedsiębiorstwa do spółki nastąpiło przejście zakładu pracy prowadzonego przez dotychczasowego pracodawcę na nowego pracodawcę. Zmiana organizacyjno-prawna nie spowodowała zaliczenie pracodawcy do innej grupy działalności PKD ujętej w rejestrze REGON (spółka ma identyczne nr PKD jak przedsiębiorca jednoosobowy), zwiększenia liczby osób ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu, zmian lub poszerzenia rodzajów i kategorii zagrożeń wypadkowych albo występowania innych istotnych zdarzeń, które mogłyby uzasadniać różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Spółka prowadzi taką samą działalność jak prowadził przedsiębiorca jednoosobowy i w tym samym miejscu. Zdaniem wnioskodawcy spółka - do której wkład na pokrycie udziałów w postaci swojego przedsiębiorstwa wniosła osoba fizyczna jest w zakresie stopy procentowej należności składkowych na ubezpieczenie wypadkowe uniwersalnym sukcesorem prawnym osoby fizycznej prowadzącej poprzednio tę samą pozarolniczą działalność i w konsekwencji spółka jawna zachowuje prawo do opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe według dotychczasowej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, która obowiązywała jej poprzednika prawnego. Z uwagi na dotychczasową działalność przedsiębiorca był uprawniony do opłacania składki wypadkowej w niższej wysokości - 1,32 %. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zgodził się z przedsiębiorcą: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, jaką zobowiązany jest stosować płatnik składek ustala się na okres roku składkowego obejmującego okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku. Wysokość tej stopy jest ustalana na zasadach określonych powołaną ustawą dla wszystkich podmiotów posiadających status płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 27 ww. ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpie...

