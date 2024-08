ZUS: Świadczenie aktywnie w żłobku

Świadczenie aktywnie w żłobku przysługuje Ci, jeśli jesteś rodzicem (matką albo ojcem), opiekunem prawnym, osobą, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem. Świadczenie przysługuje na dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym albo sprawowaną przez dziennego opiekuna. Wniosek o to świadczenie możesz złożyć wyłącznie elektronicznie od 1 października 2024 r. i przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko, a do 1900 zł, gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.