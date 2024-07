ZUS: Świadczenie aktywni rodzice w pracy

Świadczenie to przysługuje Ci, jeśli jesteś aktywnym zawodowo: rodzicem (matką albo ojcem), z którym dziecko wspólnie mieszka i pozostaje na jego utrzymaniu, opiekunem faktycznym dziecka (czyli faktycznie się nim opiekujesz i masz złożony wniosek do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), rodziną zastępczą, osobą, która prowadzi rodzinny dom dziecka. Świadczenie to przysługuje na wniosek i mogą go złożyć tylko wymienione osoby. Wniosek możesz złożyć tylko elektronicznie od 1 października 2024 r.