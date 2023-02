ZUS rozsyła deklaracje PIT za 2022 r.

Świadczeniobiorcy otrzymują już deklaracje podatkowe PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Cała akcja rozsyłania pocztą deklaracji ma zostać zakończona do końca lutego br. Łącznie dokumenty otrzyma kilka milionów osób, w tym wszyscy ci, którzy w 2022 r. pobrali chociaż raz świadczenie z ubezpieczeń społecznych.

Jak zapowiada ZUS, deklaracje za 2022 r., zostaną rozesłane do świadczeniobiorców do końca lutego br., a istotna część dokumentów już trafiła do podatników. W sumie rozsyłka obejmie łącznie kilka milionów osób.

„Przed 1 marca wszyscy, którzy w 2022 r. choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają deklarację podatkową” – zaznacza w nowym komunikacie ZUS.

Zgodnie z obowiązują...