ZUS roześle do świadczeniobiorców 10 mln deklaracji PIT

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął już rozsyłanie ok. 10 mln deklaracji podatkowych PIT. Informacje trafią do wszystkich, którzy w 2021 r. pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Do końca lutego wszyscy, którzy otrzymali w ubiegłym roku choćby jedno świadczenie z ZUS, mają dostać odpowiednie deklaracje.