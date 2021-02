ZUS rozesłał niemal 10 mln deklaracji podatkowych PIT

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał blisko 10 mln deklaracji podatkowych PIT do osób, które w 2020 r. otrzymały świadczenia. W zdecydowanej większości (8,5 mln) byli to emeryci i renciści, a do osób pobierających zasiłki z ubezpieczeń społecznych wysłano 1,4 mln deklaracji PIT.