ZUS: przedsiębiorcy dotknięci powodzią mogą opłacić składki w późniejszym terminie

Przedsiębiorcy z terenów objętych powodzią mogą opłacić składki - za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. - w terminie do 15 września 2025 r., po złożeniu oświadczenia, że zostali poszkodowani przez powódź. Do opłaconych w ten sposób składek nie będą naliczane odsetki za zwłokę.