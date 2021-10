ZUS: Przedsiębiorca będący wspólnikiem spółki cywilnej płaci podwójnie

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą oraz jest jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej. Przedsiębiorca uzyskuje przychody z ww. działalności. Przedsiębiorca opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od każdego z nich. W przyszłości przedsiębiorca będzie uzyskiwał przychody jedynie z ww. spółki cywilnej.

W związku z powyższym przedsiębiorca we we wniosku o interpretację zadał pytanie, czy w takim przypadku, w związku z art. 82 ust. 1 i 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będzie zobowiązany do opłacania składki z tytułu działalności z ww. spółki cywilnej. Ponadto, czy w przypadku kiedy przedsiębiorca będzie w danym miesiącu uzyskiwał przychody z obu ww. działalności, a następnie w kolejnych miesiącach będzie uzyskiwał przychód jedynie ze spółki cywilnej, to czy będzie zobowiązany odprowadzać w miesiącach, w których występuje przychód z dwóch tytułów, składkę na ubezpieczenie zdrowotne od każdego z nich, a w miesiącach w których przychód występowałby tylko w spółce cywilnej, przedsiębiorca byłby zobowiązany do odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne jedynie z tytułu spółki cywilnej.

W ocenie przedsiębiorcy, zgodnie z treścią wyroku z 31 lipca 2020 r., sygn. akt III AUa 397/20 przesądzenie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu nie oznacza jeszcze automatycznego obowiązku uiszczania składek na to ubezpieczenie, a decyzja Dyrektora NFZ wiążąca w zakresie istnienia obowiązku ubezpieczania zdrowotnego nie ma takiego charakteru w zakresie istnienia obowiązku uiszczanie konkretnych składek na to ubezpieczenie, bo po pierwsze leży to w kompetencji Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a po drugie mogą istnieć okoliczności, w których obowiązek uiszczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oderwany jest od potencjalnego faktu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Chodzi tu przede wszystkim o sytuację zbiegu tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego. Zdaniem przedsiębiorcy, zasadą w tym zakresie jest wprawdzie zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, że składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie, to z treści tego przepisu wynika jednocześnie, iż warunkiem jest uzyskiwanie przychodów z tych różnych tytułów. A contrario zatem brak jakichkolwiek przychodów (nie chodzi zatem o brak dochodów) przekłada się na brak obowiązku uiszczania z tego tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne z danego tytułu. Podobne zasady dotyczą też zbiegu tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku prowadzenia więcej niż jednego rodzaju pozarolniczej działalności (art. 82 ust. 3 ustawy) lub z t...