ZUS: Polski Bon Turystyczny – pomocne informacje

Od 1 sierpnia na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS można aktywować Polski Bon Turystyczny. Osoby, które są uprawnione do świadczenia wychowawczego 500+ (składały wniosek o to świadczenie), na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon] mają wszystkie informacje o przyznanym im bonie i mogą go aktywować. Od 1 sierpnia tym bonem mogą dokonywać płatności za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w podmiotach turystycznych, wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do obsługi płatności bonem. Taką listę publikuje Polska Organizacja Turystyczna.

Od 1 sierpnia osoby uprawnione aktywowały ponad 397 tys. bonów. Uprawnieni wykonali już prawie 18 tys. płatności bonem.

Na listę podmiotów turystycznych uprawnionych do przyjmowania płatności bonem wpisało się ponad 12 tys. przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego.

W trakcie korzystania z bonu, osoby uprawnione i podmioty turystyczne zgłaszają różnego typu sytuacje problemowe. Aby Państwu pomóc, ZUS przygotował odpowiedzi na kilka pytań, które w ostatnim czasie najczęściej pojawiają się w temacie bonu.

Osoby uprawnione do bonu

Na PUE ZUS nie mam zakładki [Polski Bon Turystyczny]. Co zrobić?

Przed aktywacją bonu warto sprawdzić, która osoba w rodzinie jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ (tzn. która osoba składała wniosek o 500+). Na PUE ZUS zakładka [Polski Bon Turystyczny] jest widoczna u tej właśnie osoby. Czasem – w zależności od monitora – nie widać jej od razu. W zakładce [Ogólny] w menu bocznym po lewej stronie na dole strony znajduje się szara strzałka skierowana w dół – trzeba ją nacisnąć.

Bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na podstawie danych, które pochodzą od jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 500+. Jeżeli zakładka [Polski Bon Turystyczny] nie jest widoczna u osoby, która jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ (tzn. u osoby, która składała wniosek o 500+), może to wynikać z braku odpowiedniej informacji w zbiorze udostępnionym do ZUS do przygotowania bonów. W takiej sytuacji należy złożyć do Polskiej Organizacji Turystycznej wniosek o ustalenie prawa do bonu lub dodatkowego uprawnienia do bonu. Do wniosku należy dołączyć informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ wydanego przez właściwy organ. Wniosek można złożyć papierowo na adres POT (ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa) lub elektronicznie na skrzynkę ePUAP Polskiej Organizacji Turystycznej. Wzór wniosku będzie dostępny od 6 sierpnia na stronie www.bonturystyczny.gov.pl. POT rozpatrzy wniosek i wyda decyzję.

Termin realizacji wniosku zależy od liczby zgłoszeń.

