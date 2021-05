ZUS otrzymał już ponad 161 tys. zgłoszeń z kodami zawodów

Od 16 maja br. w dokumentach zgłoszeniowych do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (ZUS ZUA i ZUS ZZA) konieczne jest wskazywanie kodu wykonywanego zawodu. Do tej pory do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło już ponad 161 tys. takich zgłoszeń. Najczęściej wykazywano kody dla zawodów pracownika ochrony fizycznej, sprzedawcy, kierowcy samochodu ciężarowego i ankietera.