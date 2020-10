ZUS od każdej umowy zlecenia: To jeszcze nic pewnego

W dniu 22 września 2020 r. odbyło się spotkanie w ramach Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. W nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia Zespołu partnerzy społeczni mają przekazać wnioski, dotyczące dyskusji na temat objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym wszystkich świadczących lub wykonujących pracę oraz prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą proporcjonalnie takimi samymi obciążeniami składkowymi, do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Ministerstwo przygotuje stosowne przepisy na podstawie materiałów i propozycji, które otrzyma od partnerów społecznych.

Interpelacja nr 11621 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie oskładkowania umów zleceń

Szanowna Pani Minister!

W przestrzeni medialnej pojawiają się informacje, iż resort pracy przygotowuje projekt oskładkowania umów zleceń, który miałby wejść w życie już w 2021 roku. Oznacza to, iż emerytom, którzy dorabiają do emerytury, mniej pieniędzy zostanie w portfelu. Warto zaznaczyć, iż emerytury, które otrzymują, już są opodatkowane. Jest to zdecydowanie za dużo obciążeń finansowych, szczególnie dla grupy społecznej, która nie jest zamożna. Sytuacja ta może dotknąć aż 750 tysięcy osób. Szczególnie nieodpowiednie jest wprowadzanie takich zmian w dobie kryzysu gospodarczego spowodowanego przez pandemię koronawirusa.

Pani Minister!

Czym podyktowany jest projekt oskładkowania umów zleceń?

Czy wprowadzanie takiego rozwiązania w stosunku do emerytów w dobie kryzysu i pandemii koronawirusa nie wpłynie negatywnie na poziom ich życia?

Poseł Mirosława Nykiel

28 września 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 11621 w sprawie oskładkowania umów zleceń

Szanowna Pani Marszałek

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 października 2020 r., znak: K9INT11621 przesyłające interpelację poselską nr 11621 posłanki Pani Mirosławy Nykiel „w sprawie oskładkowania umów zleceń”, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Od 1 stycznia 2016 r., ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1831) w...