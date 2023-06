ZUS: Nowy okres świadczeniowy dla 500+

Od 1 czerwca rozpoczął się kolejny roczny okres wypłaty świadczenia z programu Rodzina 500+. Tak jak dotychczas w każdym miesiącu będzie 10 terminów wypłat. Od 1 lutego przyjmowane są wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ na okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

1 czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelał na konta rodziców 622 mln zł. We wtorek, 6 czerwca kolejni opiekunowie otrzymają prawie 300 mln zł. Jak dotąd ZUS przyznał świadczenia dla blisko 6,2 mln dzieci. Zdecydowana większość wypłat będzie się odbywać dokładnie w tych samych terminach, w jakich to było do tej pory. Daty można sprawdzić w aplikacji mobilnej mZUS lub na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wnioski o świadczenie można składać jedynie drogą elektroniczną na kilka sposobów:

poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety,

bezpośrednio na PUE ZUS,

na portalu Emp@tia,

w bankowości elektronicznej.

– Zachęcam rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play lub Apple App Store – mówi prof. Gertruda ...