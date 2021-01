ZUS nie radzi sobie z zabezpieczeniem praw pracowników delegowanych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma problemy z ochroną praw pracowników delegowanych z Polski do innych krajów Unii Europejskiej w zakresie transferu składek – wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Z raportu przygotowanego przez NIK wynika, że ZUS zapewnił bezpośredni pobór składek jedynie względem austriackiej i niemieckiej kasy urlopowej. W przypadku innych państw ZUS w ogóle nie rozpoznał kwestii składek pracowniczych, a działania wymogła dopiero kontrola.

„W niektórych państwach, np. w Austrii i w Niemczech, składki od świadczeń urlopowych i ekwiwalentów pobierają oraz gromadzą tzw. kasy urlopowe. W Polsce nie funkcjonują kasy urlopowe i dlatego dla polskich pracowników delegowanych do pracy w tych krajach przynależność do kasy urlopowej jest obligatoryjna. Niewywiązanie się z obowiązku odprowadzania przez pracodawcę składek do takiej kasy zagrożone jest karami finansowymi” – tłumaczy NIK.

Okazuje się, że np. Austriacka Kasa Urlopowa (BUAK) do stycznia 2014 r. gromadziła składki z tytułu świadczeń urlopowych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypłaconych pracownikom del...