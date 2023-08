ZUS: Mały ZUS Plus wydłużony o 12 miesięcy

Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę i jesteś z tego tytułu zgłoszony do ubezpieczeń w 2023 r.? Chcesz skorzystać z przedłużenia ulgi o dodatkowe 12 miesięcy „małego ZUS plus” (MDG+)? Przeczytaj

1. Jeśli chcesz korzystać z dodatkowych 12 miesięcy „małego ZUS plus”, a nie skończył Ci się okres 36 miesięcy ulgi do sierpnia 2023 r., to nie musisz ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Dodatkowe 12 miesięcy zostanie Ci automatycznie doliczone.

Przykład 1

Pani Anna przystąpiła do MDG+ w 2022 r. Do 31 lipca 2023 r. wykorzystała 19 miesięcy ulgi. Od 1 sierpnia 2023 r. nadal ustala podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z art. 18c ustawy systemowej. Do wykorzystania pozostało jej 16 miesięcy + dodatkowe 12 miesięcy ulgi. Okres ten będzie mogła wykorzystać w 2024 r. i następnych latach, o ile spełni pozostałe warunki ustawowe.

2. Jeśli chcesz korzystać z „małego ZUS plus” i skończył Ci się okres 36 miesięcy ulgi z dniem 31 lipca 2023 r. również automatycznie zostaniesz objęty przedłużeniem ulgi o 12 dodatkowych miesięcy. Nie musisz ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń.

Przykład 2

Pan Bronisław przystąpił do MDG+ od 1 sierpnia 2020 r. Do 31 lipca 2023 r. wykorzystał 36 miesięcy ulgi. Od 1 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (5 miesięcy) nadal opłaca składki MDG+ na dotychczasowych zasadach obowiązujących w 2023 r. Nie musi dokonywać dodatkowego zgłoszenia z kodem 05 90. Pozostałe 7 miesięcy będzie mógł wykorzystać od 1 stycznia 2024 r., o ile spełni pozostałe warunki ustawowe.

3. Jeśli chcesz korzystać z dodatkowych 12 miesięcy „małego ZUS plus”, a okres 36 miesięcy ulgi skończył Ci się w pierwszej połowie 2023 r. i następnie zgłosiłeś się do ubezpieczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z kodem 05 10, 05 12 to musisz ponownie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytuł...